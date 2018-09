POL-FR: Bad Bellingen: Fahrzeughöhe unterschätzt - Transporter bleibt in Bahnunterführung stecken

Freiburg (ots) - Bad Bellingen: Fahrzeughöhe unterschätzt - Transporter bleibt in Bahnunterführung stecken

Ein Nachspiel hat für zwei Paketauslieferer ein Missgeschick am Dienstagnachmittag. Sie stellten im Ort Pakete zu und befuhren unter anderem die Bahnunterführung in der Blansinger Straße. An dieser steht ein Schild mit dem Hinweis, dass nur Fahrzeuge mit einer Maximalhöhe von 3 Metern durchfahren dürfen. Der Fahrer unterschätzte offenbar die Höhe seines Transporters und fuhr gedankenlos weiter. Nach wenigen Metern streifte der Transporter die Decke der Brücke. Der Fahrer fuhr unbeeindruckt weiter, kam aber nicht mehr weit. Als der Transporter ganz steckenblieb, steigen beide Männer aus und ließen Luft aus den Reifen. Dadurch senkte sich das Fahrzeug und war sozusagen wieder frei. Danach steigen die Männer ein und setzten ihre Fahrt fort. Ein Zeuge verständigte die Polizei, die den Transporter nach einem Hinweis in einer Seitenstraße antraf und ihn samt den Insassen kontrollierte. Das Fahrzeug war nicht unerheblich beschädigt. Ob an der Brücke ein Schaden entstand, wird noch geprüft. Gegen beide Paketauslieferer wird wegen Unfallflucht ermittelt.

