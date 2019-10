Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zeugen einer Unfallflucht gesucht

Münsterappel (Donnersbergkreis) (ots)

Im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagmorgen beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Spreiterweg, wahrscheinlich beim Vorbeifahren, einen weißen Peugeot Boxer mit AZ-Kennzeichen. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem geparkten Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden im linken Heckbereich, in Höhe von rund 5.000 Euro. Da die Beschädigungen bis in eine Höhe von 1,90 m reichen, muss es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein größeres Fahrzeug gehandelt haben.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten.

