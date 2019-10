Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Imsbach (Donnersbergkreis) (ots)

Am Montagnachmittag wurde ein 56-jähriger Motorradfahrer aus dem Donnersbergkreis bei einem Verkehrsunfall in der Gienanthstraße leichtverletzt. Ein 26-jähriger PKW-Fahrer hatte an der Kreuzung mit der Hohlstraße dessen Vorfahrt missachtet und war in den Kreuzungsbereich eingefahren. Obwohl beide Fahrzeugführer noch stark abbremsten, kam es zu einem leichten Zusammenstoß beider Fahrzeuge, so dass der Motorradfahrer das Gleichgewicht verlor und stürzte. Dabei verletzte er sich im Schulterbereich. Der Sachschaden wird auf 1.300 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell