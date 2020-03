Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Worblingen) Sachbeschädigung an Briefkasten eines Kindergartens (28.02.2020 - 02.03.2020)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Sachbeschädigungen an Briefkästen mit schadhafter Auswirkung auf Postsendungen scheinen derzeit im Landkreis Konstanz Konjunktur zu haben. Betroffen war über das letzte Wochenende der Briefkasten des Kindergartens St. Nikolaus in der Glockengasse in Worblingen, in dem ein Feuerwerkskörper gezündet wurde.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise auf Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Tel. 07731 917036, zu melden.

