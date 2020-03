Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau) Gefährliche Körperverletzung im Zentrum für Psychiatrie (04.03.2020)

Reichenau (ots)

Der Angriff eines 40-jährigen Patienten im Patientenzimmer einer Station des Zentrums für Psychiatrie auf einen 30-jährigen Pfleger erforderte am frühen Morgen des heutigen Mittwochs gegen 04.45 Uhr den Einsatz von mehreren Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Konstanz.

Der 40-Jährige hatte sich in das Patientenzimmer begeben und den einer anderen Patientin in einer Notsituation helfenden Pfleger mit einem aufgefundenen Gegenstand niedergeschlagen. Bis zum Eintreffen der Polizei am Tatort hatten weitere Pflegekräfte der Klinik den 40-jährigen Angreifer bereits überwältigt. Der verletzte Pfleger musste durch den Rettungsdienst zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

