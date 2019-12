POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Vechta

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 23.12.2019, gegen 11:00 Uhr, wurde außerhalb geschlossener Ortschaft in der "Vechtaer Straße" eine 22 - jährige weibliche PKW-Führerin aus Goldenstedt im Verlauf einer Linkskurve von einem 21- jährigen männlichen PKW-Führer aus Goldenstedt überholt. Aufgrund des Gegenverkehrs kam es dann zwischen beiden Beteiligten zu einem seitlichen Zusammenstoß beider PKW. Trotz des Zusammenstoßes setzte der 21-jährige männliche Fahrzeugführer seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit fort. Die 22-jährige weibliche Fahrzeugführerin fuhr dem Unfallflüchtigen dann bis zu seiner Wohnadresse hinterher und verständigte anschließend die Polizei. Die aufnehmenden Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Goldenstedt - Sachbeschädigung

In der Zeit von Freitag, den 20.12.2019 (23:30 Uhr) bis Samstag, den 21.12.2019 (07:00 Uhr) kam es in der "Huntestraße" zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter beschädigten im Vorgarten mehrere Beleuchtungseinrichtungen sowie ein Garagentor. Die Schadenshöhe wird derzeit auf 1000,- Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Goldenstedt (Tel.: 04444- 2680) zu melden.

Lohne/Dinklage - Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus

Am Montag, den 23.12.2019, in der Zeit von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr, drangen in der "Reichensteiner Straße" bislang unbekannte Täter durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten und erbeuteten Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Vechta (Tel.: 04441-943-0) in Verbindung zu setzen.

Neuenkirchen-Vörden - Sachbeschädigung einer Bushaltestelle

Am Dienstag, den 24.12.2019, gegen 00:15 Uhr, wurde in der "Holdorfer Straße" die Verglasung einer Bushaltestelle beschädigt. Durch die eingesetzten Beamten konnte im Nahbereich eine tatverdächtige männliche 25-jährige Person aus Neuenkirchen-Vörden ermittelt werden. Der Tatverdächtige verhielt sich gegenüber den eingesetzten Beamten äußert aggressiv und stand offensichtlich unter alkoholischer Beeinflussung. Während des Transportes zur Wache beleidigte er zudem die eingesetzte Streifenwagenbesatzung. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Beleidigung wurde eingeleitet.

