Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Randalierer im Krankenhaus

Kusel (ots)

Am Samstagnachmittag hielt ein 20-jähriger Mann einen Verkehrsteilnehmer an und bat diesen um medizinische Hilfe. Der Autofahrer brachte den jungen Mann, der psychische Auffälligkeiten zeigte, daraufhin ins Kuseler Krankenhaus. Dort begann er jedoch zu randalieren und ging auch das Krankenhauspersonal an. Von den verständigten Einsatzkräften konnte er überwältigt und unter Kontrolle gebracht werden. Auf richterliche Anordnung hin wurde ihm eine Blutprobe entnommen, da der Verdacht aufkam, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Im Anschluss wurde er in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann, bei dem es sich um einen im Landkreis Kaiserslautern wohnenden Zuwanderer handelt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

