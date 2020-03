Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel) Vergehen gegen Gesetze des Straßenverkehrsrechts (03.03.2020)

Singen am Hohentwiel (ots)

Mehrfach verstieß der 73-jährige Lenker eines Mercedes-Benz E-Klasse am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr auf seiner Fahrt auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Forststraße im Industriegebiet gegen gesetzliche Vorschriften des Verkehrsrechtes. Er wurde auf dem Parkplatz durch die Besatzung eines Streifenwagens des Polizeireviers Singen am Hohentwiel einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Der Pkw des Tatverdächtigen war nicht angemeldet und somit ohne die gesetzlich vorgeschriebene Haftpflichtversicherung und ohne eine Versteuerung des Pkw. Der 73-Jährige selbst war deutlich betrunken und verbüßte aktuell ein Fahrverbot, weshalb er ohne eine gültige Fahrerlaubnis fuhr. Ihm wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Nach dem Ergebnis eines Atemalkoholtestes ist davon auszugehen, dass die Untersuchung der entnommenen Blutprobe die Feststellung einer Blutalkoholkonzentration mehr als 1,9 Promille ergeben wird.

Gegen den 73-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr in Tateinheit mit Fahren ohne Fahrerlaubnis und weiteren Vergehen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und die Abgabeordnung eingeleitet. Weitere Maßnahmen erfolgen durch die zuständigen Behörden und die Staatsanwaltschaft Konstanz.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell