POL-NI: Hoya-Illegale Müllentsorgung bei Hoyerhagen

(BER)Am Freitagmittag, 29.03.2019 meldete eine aufmerksame Zeugin zwei offenbar im Wald entsorgte Anhänger. Die Inaugenscheinnahme der beiden Gefährte durch Polizeibeamte der Dienststelle in Hoya bestätigte die Vermutung der Spaziergängerin. In einem Waldstück bei Sellingsloh waren nahe einer Sandgrube zwei heruntergekommene landwirtschaftliche Anhänger abgestellt. Beide Ladeflächen waren mit Altreifen sowie Silofolie beladen. Die Polizei in Hoya bittet um Hinweise auf den möglichen Eigentümer der Anhänger. Hinweise bitte an die Telefonnummer: 04251/934640.

