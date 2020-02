Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mutmaßliche Einbrecherin geschnappt

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Dank einer aufmerksamen Zeugin hat die Polizei am Freitagnachmittag eine mutmaßliche Einbrecherin geschnappt. Weil die 38-Jährige auch Diebesgut aus einer Straftat in der vergangenen Woche bei sich hatte, wird nun geprüft, ob sie möglicherweise für weitere Taten in Frage kommt.

Eine Zeugin hatte am Freitag kurz nach 14 Uhr die Polizei verständigt, weil sie eine Frau dabei überrascht hatte, als diese gerade über den Zaun zu ihrem Grundstück klettern wollte. Beim Anblick der Zeugin flüchtete die Unbekannte in den angrenzenden Wald.

Die ausgerückte Polizeistreife konnte wenig später die Tatverdächtige ausfindig machen und die Frau nach kurzer Verfolgung zu Fuß stellen. Die 38-Jährige wurde für die obligatorischen Maßnahmen zur Dienststelle gebracht. Bei der Durchsuchung ihrer Sachen wurde im Rucksack der Frau ein Geldbeutel gefunden, der vergangene Woche aus einem Auto in Rodenbach gestohlen worden war. Gegen die 38-Jährige wird deshalb wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs ermittelt. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Laut Atemtestgerät hatte die 38-Jährige einen Alkoholpegel von 2,12 Promille. Weil sie auf die Beamten einen verwirrten Eindruck machte, wurde sie auf freiwilliger Basis in eine Fachklinik gebracht und in ärztliche Betreuung übergeben. |cri

