Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit fremder EC-Karte Bargeld ergaunert

Kaiserslautern (ots)

Ein dreister Fall von Computerbetrug ist der Polizei am Wochenende gemeldet worden. Wie das 67-jährige Opfer bei der Kripo anzeigte, hatte er am Freitagnachmittag an einem Geldausgabeautomaten in der Fackelstraße von seinem Konto Gelde abgehoben. Währenddessen wurde er von einem unbekannten Mann angesprochen - und dadurch abgelenkt. Das Geld spuckte der Automat aus, die Karte aber nicht - angeblich blieb sie im Automat. Der unbekannte Mann bot seine Hilfe an und drückte am Automat mehrere Tasten - allerdings ohne Erfolg: Die Karte blieb verschwunden.

Der 67-Jährige verließ daraufhin die Bank - mit Bargeld, aber ohne EC-Karte. Als er kurz darauf zurückkehrte, war der unbekannte Mann immer noch vor Ort. Diesmal bekam er am Automaten auch seine Karte zurück. Aber: Wie sich später herausstellte, hatte jemand in der Zwischenzeit vom Konto des 67-Jährigen einen vierstelligen Betrag abgehoben.

Nach dem Unbekannten wird jetzt gesucht. Er ist ungefähr 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlank und hat ein knochiges Gesicht mit etwas dunklerem Teint. Auf dem Kopf trug der Mann am Freitagnachmittag eine graue Mütze und eine dunkle Brille mit getönten Gläsern.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 jederzeit gern entgegen. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell