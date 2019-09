Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Bockhorn - Pkw fuhr über eine auf der Straße liegende Deichsel - Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots)

bockhorn. Am frühen Sonntagnachmittag, 08.09.2019, überfuhr ein Pkw Opel gegen 14:10 Uhr eine auf der Brunner Straße liegende Deichsel, wodurch die Ölwanne des Fahrzeugs beschädigt wurde. Wer die Deichsel verloren hat ist unbekannt, so dass Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, gebeten werden, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell