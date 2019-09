Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung PK Jever/Pst Schortens vom 06.09. bis 08.09.2019

Wilhelmshaven (ots)

Sachbeschädigung und Diebstahl

Schortens. In der Nacht zu Samstag den 07.09.2019 verwüsteten bislang unbekannte Täter den frei zugänglichen Vorgarten eines Einfamilienhauses an der Schooster Straße in Schortens. Es wurden dabei zahlreiche Pflanzen beschädigt und aus dem Erdreich gerissen, darunter ein ca. 150 cm hoher direkt am Gehweg stehender Kiefernbaum.

Auch der angrenzende, mit einer Hecke umfriedete und somit nicht einsehbare Nutz- und Gemüsegarten wurde in Teilen zerstört. Hier rissen die Täter ein Obstgehölz sowie diverse Kartoffel- und Gemüsepflanzen heraus. Darüber hinaus entwendeten sie eine im Pflanzbeet steckende Grabeforke.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Verursacher geben können, werden gebeten sich an die Polizei in Schortens unter der Telefonnummer 04461 / 918790 zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell