Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 06.09 - 08.09.2019

Wilhelmshaven (ots)

Drogen im Straßenverkehr Jever. Am Freitagabend, den 06.09.2019, um 21.15 Uhr, kommt es zu einer Zollkontrolle eines Fahrzeugs an der Sillensteder Straße. In diesem wird eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Im Weiteren werden Kollegen des PK Jever angefordert, um die Fahrtauglichkeit des 20jährigen Fahrzeugführers zu überprüfen. Nach motorischen Auffälligkeiten verläuft ein Drogenvortest positiv auf THC. Die Entnahme einer Blutprobe erfolgt kurze Zeit später in der Dienststelle. Die Weiterfahrt wird vorerst untersagt.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden Sande. Der 36jährige Fahrzeugführer eines Treckers mit Anhänger befährt den Oldenburger Damm und beabsichtigt hier nach links in die Bahnhofstraße einzubiegen. Im diesem Moment überholt der 30jährige Auslieferungsfahrer mit seinem Fahrzeug diesen. Es kommt zur Berührung mit dem Treckerreifen, wodurch das Fahrzeug über den dortigen Radweg hinweg schießt und auf einer angrenzenden Weide letztendlich zum Stillstand kommt. Es entstand hoher Sachschaden am Fahrzeug des 30jährigen. Der Treckerfahrer kommt mit einem Schock ins Krankenhaus.

Verkehrsunfallflucht Jever. Am Freitag, den 06.09.2019, in der Zeit zwischen 13.50 Uhr und 16.00 Uhr, kommt es in der Gudrunstraße in Jever in einem Baustellenbereich zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein am Fahrbahnrand abgestellter Golf wird vermutlich beim Rangieren durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Danach entfernt sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Verur-sacher geben können, werden gebeten sich an die Polizei in Jever unter der Tele-fonnummer 04461-9211-0 zu wenden.

