Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190617 - 655 Frankfurt - Rödelheim: Unbekannte beschädigen Auto

Frankfurt (ots)

(hol) In der Nacht zum Sonntag beschädigten Unbekannte einen Lieferwagen in der Marquardstraße massiv und verursachen dadurch einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Zwischen 19:00 Uhr am Samstagabend und 08:50 Uhr am Sonntagmorgen wurde das Auto einer in Ratingen ansässigen Firma durch Vandalismus stark beschädigt. Die Täter zerstachen drei Reifen, schlugen die Frontscheibe ein und besprühten den Kastenwagen schließlich noch an drei Stellen mit Lackfarbe. Das Motiv ist völlig unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt das 11. Polizeirevier unter 069 / 755-11100 entgegen.

