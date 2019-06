Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messingspäne gestohlen/ Pkw-Einbruch

Hemer (ots)

Unbekannte haben am Wochenende am Hembecker Weg vier Kisten mit Messingspänen gestohlen. Die Kisten standen in einem Unterstand im Garten eines Einfamilienhauses.

Wie erst jetzt zur Anzeige gebracht wurde, knackten unbekannte Täter in der Nacht vom 09.06 auf den 10.06.2019 an der Caller Straße einen roten Audi 80 und klauten darin aufgefundenes Bargeld sowie aus dem Kofferraum einen Rucksack mit einem Paar Turnschuhen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

