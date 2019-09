Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung PK Jever/Nachtrag vom 08.09.2019

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfallflucht

Schortens. Am 08.09.2019, in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 12.30 Uhr, kommt es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Nettomarktes an der Bahnhofstraße 2 in Schortens. Ein weißer Opel Astra, der unmittelbar an dem Einkaufswagenunterstand abgestellt ist, wird im hinteren linken Bereich der Stoßstange beschädigt. Danach entfernt sich der Verursacher unerlaubt und in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Verursacher geben können, werden gebeten sich an die Polizei in Jever unter der Telefonnummer 04461-9211-0 zu wenden.

Sickert, POK

