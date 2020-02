Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neidenfels: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Neidenfels (ots)

In den Morgenstunden des 02.02.2020 kam es in der Staatsstraße (B39) in Neidenfels gegen 04:46 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem blauem Opel Corsa mit Speyrer-Kennzeichen. Der unbekannte männliche Fahrzeugführer befuhr die Straße von Neustadt kommend und verlor im Bereich des Ortseinganges an der dortigen künstlichen Fahrbahnverengung offensichtlich die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte hierbei mit den gelben Begrenzungselementen der Fahrbahnverengung. Der Verursacher verließ im Anschluss zu Fuß unerlaubt die Unfallörtlichkeit und ließ das völlig zerstörte Auto vor Ort stehen. Zeugen die den Fahrer gesehen haben oder Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können werden gebeten sich bei der Polizei in Neustadt unter der Telefonnummer 06321-8540 zu melden.

