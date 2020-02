Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Flucht

Haßloch (ots)

In der Zeit von Fr., 31.01.2020, 20:00 Uhr, bis Sa., 01.02.2020, 09:20 Uhr, wurde an einem in der Moltkestraße geparkten PKW (Kia, schwarz) der linke Außenspiegel beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend mit seinem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen!

