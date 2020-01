Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Vers. Ausspähen von Kontodaten

Bad Dürkheim (ots)

Am Morgen des 31.01.2020 teilte eine Frau telefonisch der Polizei mit, dass ihr Mann am Vortag von einer unbekannten Frau angerufen wurde, die angab, dass er an einem Gewinnspiel teilgenommen und vergessen habe zu kündigen. Aus diesem Grunde müsse er für zwei Monate jeweils 60,- Euro bezahlen. In diesem Zusammenhang versuchte die unbekannte Anruferin an die Kontodaten des Mannes zu kommen, was ihr aber nicht gelang.

Tipps der Polizei:

Geben Sie niemals an unbekannte Personen / Anrufer persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: Peter Strube-Vogt, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell