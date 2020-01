Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Vermutlich die selben Täter begehen mehrere Straftaten

Bad Dürkheim (ots)

Bisher unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zum 31.01.2020 eine im Pfarrgässchen befindliche Doppelglasscheibe an einer Tür, die zu einem Asia-Restaurants gehört. Da die Scheibe foliert war, entstand nur ein kleines Loch, so dass die Täter nicht den Türgriff erreichen und die Tür öffnen konnten. Vor Ort wurde ein fast faustgroßer Sandstein vorgefunden und sichergestellt, mit dem die Scheibe vermutlich beschädigt worden war. Die Höhe des entstandene Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. Der Eigentümer, der in dem Anwesen wohnt, hatte gegen 05:30 Uhr laute Geräusche gehört, die möglicherweise von dem Einbruchsversuch stammen könnten.

Vermutlich die selben Täter schlugen ebenfalls im selben Zeitraum mit einen Stein in der Mannheimer Straße 16 an einer Praxis eine Fensterscheibe ein, gelangten in die Räumlichkeiten und entwendeten einen Laptop und einen geringen Bargeldbetrag. Steinreste wurden auch hier vorgefunden und sichergestellt.

Am Gardierbau wurde die Glasscheibe an der Zugangstür zur Aussichtsplattform, neben dem dortigen Café ebenfalls durch einen Stein beschädigt. Auch hier konnten Steinreste vorgefunden und sichergestellt werden. Der entstandene Schaden steht noch nicht fest.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

