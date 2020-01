POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Forsthütte aufgebrochen - Unfall beim Abbiegen

Polizeipräsidium Aalen

Landkreis Schwäbisch Hall: Forsthütte aufgebrochen - Unfall beim Abbiegen

Aalen (ots)

Fichtenau: Unfall beim Abbiegen

Ein 31-jähriger Lenker eines VW Sharan fuhr am Dienstag um 07:15 Uhr auf der L2218 von Dinkelsbühl in Richtung Crailsheim. An der Anschlussstelle Fichtenau wollte er auf die BAB 7 in Fahrtrichtung Ulm auffahren. Beim Abbiegen übersah der VW-Lenker einen entgegenkommenden VW Golf eines 37-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4500 Euro.

Mainhardt: Forsthütte aufgebrochen

Eine Forsthütte in Maibach wurde zwischen Freitag, 20.12.19 und Dienstag, 07. 01.20 aufgebrochen und daraus etwa 240 Liter Motorsägen-Kraftstoff (5l-Kanister) und 120 Liter Kettenöl (20l-Kanister) entwendet. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 1000 Euro. Hinweise auf den Diebstahl nimmt der Polizeiposten Mainhardt unter der Rufnummer 07903 / 940016 entgegen.

