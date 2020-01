Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Personenkontrollen auf der Alla-Hopp-Anlage

Grünstadt (ots)

Am 30.01.2020 führte die Polizei Grünstadt um 16.50 Uhr Personenkontrollen auf der Alla-Hopp-Anlage in Grünstadt durch. Ziel ist das Zusammenrotten von Jugendlichen, die sich satzungswidrig verhalten, von vorne herein zu unterbinden. Es konnten zwei Personengruppen angetroffen werden. Einer Personengruppe von 6 Erwachsenen, die "lediglich" herumlungerte, ohne die Anlage bestimmungsgemäß zu nutzen, wurde ein Platzverweis erteilt, dem alle Personen nachkamen. Weiterhin konnte eine Personengruppe von vier Jugendlichen angetroffen werden, in der Alkohol konsumiert wurde. Die Personen wurden daher identifiziert und die Personalien werden an die Stadtverwaltung Grünstadt zwecks Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren weitergeleitet. Auch diese Personen erhielten anschließend einen Platzverweis.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Polizeiinspektion Grünstadt

PHK Wenzel

Bitzenstraße 2

67269 Grünstadt



Telefon: 06359/9312-0

Email: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell