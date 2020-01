Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wachenheim - Vers. Ausspähen von Kontodaten

Wachenheim (ots)

Zunächst meldete sich am Nachmittag des 29.01.2020 eine unbekannte Frau mit unterdrückter Rufnummer bei einem 50-jährigen Mann und teilte ihm mit, dass sie bei einer Lottogesellschaft arbeite. Weiterhin führte sie aus, dass der Mann dort eingetragen wäre und sie für eine Kündigung im Zusammenhang mit angefallenen Gewinnen zum Austragen im Systems die letzten sechs Ziffern seiner IBAN benötige. Des Weiteren kündigte sie diesbezüglich einen Rückruf von einem Kollegen an, der dann auch stattfand. Dieser gab dann an, dass ein Betrag von ca. 80,- Euro für die Ziehungen bis Mai fällig wären. Auch er wollte nochmals die zuvor erbetenen Daten haben. Daraufhin wurde das Gespräch von Seiten des 50-Jährigen beendet. Tipps der Polizei: - Geben sie unbekannten Personen niemals Informationen über ihre persönlichen Lebensverhältnisse, Wertsachen im Haus oder Bankdaten - Bei verdächtigen Anrufen, insbesondere wenn auch noch die Rufnummer unterdrückt ist, beenden sie das Gespräch und verständigen sie Ihre Polizei.

