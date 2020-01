Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fehlerhafte Ladungssicherung - Weiterfahrt untersagt

Ruchheim (ots)

Am Mittwoch, den 29.01.2020 gegen 20:00 Uhr kontrollierten die Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim einen Lastkraftwagen mit rumänischer Zulassung auf dem Autobahnparkplatz "Dirmsteiner Pfard" an der Bundesautobahn 6 in Fahrtrichtung Kaiserslautern. Bei der Überprüfung der Ladefläche wurde festgestellt, dass die Ladung fehlerhaft bzw. nicht gesichert wurde. Der Fahrzeugführerin wurde die Weiterfahrt bis zur Behebung des Mangels untersagt, mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 85 Euro erhoben.

