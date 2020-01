Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen-Haverslohe: Beim Abbiegen übersehen - Radfahrer verletzt

Brüggen-Haverslohe (ots)

Am Montag gegen 14.40 Uhr fuhr eine 57-jährige Autofahrerin (deutsch) aus Born auf der Straße 'Stapp' von Born in Richtung Haverslohe. An der Kreuzung zur Amerner-Straße hielt sie zunächst an und schaute nach links. Als von dort niemand kam, fuhr sie los und bog ab. Dabei achtete sie nicht auf einen von rechts kommenden Radfahrer. Der 83-jährige Niederkrüchtener stieß mit dem Pkw zusammen und stürzte. Dabei wurde er verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. /wg (74)

