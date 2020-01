Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Autofahrer missachtet Vorfahrt einer Radfahrerin: leicht verletzt

Willich-Schiefbahn: (ots)

Leicht verletzt wurde eine 79-jährige Radfahrerin aus Willich beim Zusammenstoß mit einem Auto am Montag um 07:50 Uhr auf der Hochstraße. Ein 39-jährigrer griechischer Autofahrer aus Willich befuhr die Zehnhofstraße in Richtung Hochstraße. An der Einmündung bog er nach links in die Hochstraße ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt der Radfahrerin, die auf dem rechten Radweg der Hochstraße in Richtung Albert-Oetker-Straße fuhr. Durch die Kollision stürzte die Seniorin./ah (73)

