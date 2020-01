Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Fehler beim Abbiegen - Unfall mit verletzter Person

Bad Dürkheim (ots)

Am 28.01.2020, gegen 08:55 Uhr befuhr eine 54-jährige Toyota-Fahrerin die Mannheimer Straße von der Gutleutstraße kommend in Richtung Innenstadt. In Höhe des Anwesens Mannheimer Straße 32 bog sie nach links ab und übersah hierbei einen 31-jähriger VW-Fahrer, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war und es kam zum Unfall. Die Unfallverursacherin wurde hierbei leicht verletzt. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Der 31-jährige Mann blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 7.000,- Euro.

Rückfragen bitte an:

