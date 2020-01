Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: 15-Jährigen mit Drogen erwischt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein 15-jähriger Junge wollte am 28.01.2020 gegen 15:00 Uhr in Diedesfeld vor der Polizeistreife weglaufen, was ihm letzlich nicht gelang. Der Grund war auch ziemlich schnell gefunden. Der Jugendliche hatte 5,7 gr. Marihuanablüten bei sich, die sichergestellt wurden. Weiterhin hatte er Zigaretten dabei, die der Vernichtung zugeführt wurden. Die zuständigen Behörden wurden informiert und ein Strafverfahren eingeleitet.

