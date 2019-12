Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallflucht - Aufmerksamer Zeuge informiert die Polizei

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - In Stukenbrock meldete ein Zeuge der Polizei eine Unfallflucht, die sich am Freitagvormittag (20.12., 10.05 Uhr) auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Holter Straße in Stukenbrock ereignete. Der Zeuge hatte vorsorglich das Kennzeichen der Unfallverursacherin fotografiert. Hier hatte eine zunächst unbekannte Fahrerin eines Opel Corsa den geparkten Mercedes einer 45-jährigen Schloß Holte-Stukenbrockerin touchiert. Anschließend entfernte sie sich vom Unfallort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen und eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Die Ermittlungen führten zu einer 84-jährigen Stukenbrockerin, gegen die ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

