Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten

Nordwalde (ots)

Ein 42-jähriger Motorrollerfahrer war am Mittwochnachmittag (30.10.2019) auf der Bahnhofstraße ortsauswärts unterwegs. Als eine 82-jährige Autofahrerin aus einer Nebenstraße auf die Vorfahrtstraße abbog, kam es zur Kollision. Der 42-Jährige Nordwalder erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Schaden am PKW wird auf ungefähr 2.000 Euro und der am Zweirad auf ungefähr 1.000 Euro geschätzt.

