Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Verkehrsunfall

Lienen (ots)

Eine 21-jährige Autofahrerin aus Lienen befuhr am Mittwochmorgen (30.10.2019), um 06.45 Uhr, die Kattenvenner Straße in Fahrtrichtung B 475. Zur gleichen Zeit fuhr eine 15-jährige Fahrradfahrerin vor ihr in gleicher Richtung. Als die Autofahrerin die Jugendliche überholen wollte, zeigte die Zweiradfahrerin an, nach links -offenbar auf ein Grundstück- abzubiegen und bog den Schilderungen zufolge ab. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmerinnen. Die Fahrradfahrerin erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Osnabrücker Krankenhaus geflogen. Die Polizei hat die Spuren am Unfallort gesichert und Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

