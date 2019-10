Polizei Steinfurt

POL-ST: räuberischer Diebstahl, Öffentlichkeitsfahndung

Greven (ots)

Wegen eines räuberischen Diebstahls in einem Supermarkt in Greven wird jetzt nach einem Täter (siehe Fotos) gefahndet. Der Mann wurde im Mai von einem Mitarbeiter des Supermarktes wegen des Vergehens angesprochen und festgehalten. Eine unbekannte Person kam hinzu und schlug dem Mitarbeiter mit der Faust ins Gesicht. Anschließend flüchteten die beiden Männer in unbekannte Richtung. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon, 02571/928-4455. Die Fahndungsbilder sind im Fahndungsportal der Polizei NRW veröffentlicht: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/greven-raeuberischer-diebstahl

