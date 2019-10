Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am Mittwoch (30.10.), im Zeitraum von 13.15 Uhr bis 13.45 Uhr, wurde auf dem Parkplatz Oberdeck des Marktkaufes, Hansastraße 1, im Bereich der Doppelfahrstühle und des Imbiss ein schwarzer Audi A6 im Bereich der Fahrertür beschädigt. Es wurden diverse Kratzer an der Fahrertür festgestellt, die von einer anderen Fahrzeugtür stammen dürften. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden an dem Audi auf etwa 1000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.

