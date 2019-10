Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Verdacht des Raubes

Neuenkirchen (ots)

Die Polizei ermittelt derzeit nach einem Vorfall, der sich am Sonntagnachmittag (27.10.2019) am Offlumer See ereignet hat. Gegen 16.45 Uhr ging ein Passant vom See kommend am Scoccerfeld vorbei in Richtung Freibad. In dem dortigen, kleinen Waldstück konnte er drei Personen erkennen. Als er näher kam, sah er das zwei männliche Personen, einen etwa 15 bis 16 Jahre alten Jugendlichen bedrängten und ihn offenbar mit einem Messer bedrohten. Als die Beiden den Zeugen bemerkten, flüchteten sie sofort in Richtung Freibad. Der Zeuge ging auf den am Boden sitzenden Jugendlichen zu. Dieser erklärte ihm, überfallen worden zu sein. Es ginge ihm aber gut. Danach stieg das Opfer auf ein Fahrrad und fuhr davon. Die Personalien des Geschädigten konnten bisher nicht ermittelt werden. Er wird dringend gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Er und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05971/938-4215 zu melden.

