Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Kradkontrollen bei Regen und Sonne

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Bei herbstlichem Wetter mit Regen und Sonnenschein fanden gestern (13.10.) zwischen 10.00 Uhr und 18.00 Uhr kreisweite Kradkontrollen statt.

Sechs Beamte des Verkehrsdienstes waren im Einsatz. Das herbstlich warme Wetter hat noch einmal viele Verkehrsteilnehmer zu Ausflügen animiert. Durch den anfänglichen Regen war es zwar am Vormittag etwas ruhiger, dafür nahm gerade auch der Kradverkehr am Mittag mit zunehmendem Sonnenschein zu.

Leider mussten die Beamten an den Lasermessstellen im Scherfbachtal, in Kürten-Laudenberg, in Kürten-Neuensaal, in Oberbüscherhof sowie auf der Neschener Straße insgesamt 21 Mal Ordnungswidrigkeitenanzeigen schreiben sowie Verwarngelder erheben, darunter fielen auch 5 Owis sowie 2 Verwarngelder auf Kradfahrer. In Odenthal an der Alten Wipperfürther Straße sowie in Bergisch Gladbach an der Kürtener Straße "blitzte" es insgesamt 95 Mal. Davon kamen jedoch 86 Fahrer mit Verwarngeldern davon (11 Fahrer davon waren mit Krafträdern unterwegs). 8 Autofahrer und 1 Kradfahrer müssen mit Ordnungswidrigkeitenanzeigen rechnen.

Der Beamte auf dem Provida-Krad hatte ebenfalls zu tun. Er schrieb zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen, da die Hauptuntersuchung abgelaufen war, eine für fehlerhaftes Überholen und sprach ein Verwarngeld aus.

Mit 83 km/h statt den erlaubten 50 km/h war ein 55-jähriger Kölner gestern der Spitzenreiter unter den Verstößen. Ihn erwartet neben einem Punkt auch eine Geldbuße. (gb)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell