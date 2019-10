Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Motorraddiebstahl

Rheine

Am Hallenbad an der Hemelter Straße ist am Dienstag (29.10.2019) ein Motorrad gestohlen worden. Das schwarze Honda-Motorrad SC 77, Fireblade, war dort gegen 17.30 Uhr im Bereich der Fahrradständer abgestellt worden. Als der Fahrer gegen 18.40 Uhr zurückkehrte, war das Zweirad verschwunden. Das Krad, Kennzeichen ST - DM 50, konnte bisher nicht wieder aufgefunden werden. Der Wert wird mit 13.000 Euro angegeben. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder zum Verbleib des Motorrades machen können, Telefon 05971/938-4215.

