Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Radfahrer übersah Fußgänger und stürzte

53902 Bad Münstereifel (ots)

Ein Mann aus Bad Münstereifel (45) befuhr am Donnerstagabend (22.45 Uhr) aus Eicherscheid kommend den gemeinsamen Radweg/Fußgängerweg der Landstraße 194 in Fahrtrichtung Bad Münstereifel. Dabei übersah einen entgegen kommenden Fußgänger (53) und stieß mit ihm zusammen. Hierbei verletzte sich der Radfahrer und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

