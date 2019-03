Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Bilanz zum Karnevalsauftakt an Weiberdonnerstag

Kreis Euskirchen (ots)

Nach dem Start in die närrische Session zieht die Polizei am Tag nach Weiberfastnacht eine Bilanz für den Kreis Euskirchen.

Der Auftakt zum Karneval stellte ein normales Einsatzaufkommen dar. Insgesamt zählte die Kreispolizeibehörde Euskirchen in der Zeit von 9 Uhr Weiberdonnerstag bis 6 Uhr am heutigen Freitagmorgen 31 karnevalsbedingte Einsätze, die sich querbeet über das Kreisgebiet verteilten.

Bei Krawallmachern in neun Einsätzen wurden Platzverweise ausgesprochen. Acht Personen kamen in Gewahrsam.

Im Rahmen eines karnevalbedingten Einsatzes (Streitigkeiten) in Kuchenheim wurde ein 42-jähriger Euskirchener überprüft. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor. Er wurde festgenommen und der Polizeiwache Euskirchen zugeführt.

Drei Personen verletzten sich leicht. Drei Strafanzeigen erfolgten aus Anlass von Sachbeschädigungen, zwölf wegen Körperverletzungen. Drei Anzeigen wurden gefertigt, weil sich Uneinsichtige gegen Polizeibeamte und Rettungskräfte wehrten.

Insgesamt wurden 129 Fahrzeugführer überprüft, wovon zwei Personen betrunken unterwegs waren: Ein 42 Jahre alter Mann aus Schleiden führte seinen Pkw mit 1,12 Promille, als er in Gemünd unterwegs war. Ein 48-jähriger Pole fuhr auf der Landstraße 194 in Weilerswist in Schlangenlinien. Er hatte 2,28 Promille, als in Polizeibeamte anhielten.

