Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kind bei Unfall leicht verletzt

53919 Weilerswist (ots)

Am frühen Mittwochabend (17:44 Uhr) kam es auf der Bonner Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 11-jähriges Mädchen aus Kleinvernich leicht verletzt wurde. Ein 54-jähriger Pkw-Fahrer aus Lommersum fuhr zuvor auf der Robert-Bosch-Straße und wollte nach rechts auf die Bonner Straße abbiegen. Er ließ an dieser Stelle ein Mädchen auf einem Fahrrad passieren und wollte dann in den fließenden Verkehr der Bonner Straße einfädeln. Dabei übersah er ein zweites Mädchen auf einem Fahrrad, das dem ersten von rechts nach links über die Fußgängerfurt folgen wollte. Trotz einer sofortigen Bremsung touchierte er das Kind auf dem Rad. Durch den Aufprall stürzte das Mädchen auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein hinzu gerufener Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus, aus dem sie wenig später in die Obhut der Eltern entlassen werden konnte.

