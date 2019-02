POL-EU: Vorstellung Verkehrsunfallstatistik

Kreispolizeibehörde Euskirchen

Kreis Euskirchen (ots)

Behördenleiter Günter Rosenke, der Abteilungsleiter der Polizei, Harald Mertens, der kommissarische Direktionsleiter Verkehr, Thorsten Köpp, sowie der Führungsstellenleiter der Direktion Verkehr, Tido Janssen, stellten am heutigen Vormittag die Verkehrsunfallstatistik 2018 vor.

Insgesamt gab es einen leichten Anstieg der Unfallzahlen um 67 auf 6.084 Verkehrsunfälle.

18 Verkehrsteilnehmer wurden 2018 tödlich verletzt, im Vorjahr waren es sechs Personen. Es gab einen Rückgang bei den schwerverletzten Personen: von 2 auf 187 Personen. Ebenfalls gab es einen Rückgang bei den leichtverletzten Personen: von 1 auf 641 Personen.

Insgesamt verunglückten 846 Personen auf den Straßen im Kreisgebiet Euskirchen. Das sind neun mehr als im Vorjahr.

Junge Erwachsene und Motorradfahrer bleiben weiterhin die am stärksten unfallbelasteten Verkehrsteilnehmer und stehen somit im besonderen Fokus der Polizei.

Überhöhte Geschwindigkeit spielt - neben anderen Unfallursachen - eine entscheidende Rolle und ist oft Ursache für schwerwiegende Unfallfolgen. Und deshalb wird die Polizei weiterhin den Kontrolldruck auf Raser hoch halten und die Geschwindigkeiten flächendeckend kontrollieren.

Das Mobiltelefon / Smartphone nimmt einen immer größer werdenden Raum in unserem Alltag ein. Dabei ist zunehmend festzustellen, dass das Mobiltelefon auch während der Fahrt benutzt wird. In 2019 wird daher auch vermehrt der Blick auf die "missbräuchliche Nutzung von elektronischen Geräten" und der damit verbundenen Ablenkung des Fahrzeugführers gerichtet.

Die Kreispolizeibehörde Euskirchen ist eine von insgesamt sechs Behörden in NRW, die am Pilot-Projekt mit dem Titel "Unfallflucht ist unfair" teilnimmt. Die Polizei arbeitet hier mit Geschäften und Supermärkten großer Parkplätze zusammen. Plakate und Flyer sensibilisieren die Menschen für das Problem und wenden sich an Zeugen, ihre Beobachtungen zu melden.

