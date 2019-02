Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diensthündin "Ulla" findet Geldbörse

53909 Zülpich-Geich (ots)

Der Eigentümer einer verloren gegangenen Geldbörse staunte nicht schlecht, als Diensthündin "Ulla" diese für ihn während einer Ausbildung am Dienstag aufspüren konnte. Der Diensthundführer hatte seine Hündin zuvor zu diesem Zweck auf einem mit Gülle besprühten Feld zum Einsatz gebracht. Die Schäferhündin konnte die Geldbörse nach kurzem Sucheinsatz finden. Der Mann aus Monschau, dem die Geldbörse gehörte, war so glücklich und begeistert ob der feinen Nase des Hundes, dass er sich noch am gleichen Tag bei der Polizei Euskirchen bedankte.

