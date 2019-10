Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Auto gegen Fahrrad

Offenburg (ots)

Im Kreisverkehr in der Schutterwälder Straße in Höhe eines dortigen Kinderfachgeschäftes wurde am Dienstag gegen 8 Uhr eine 20-jährige Radfahrerin von dem Hyundai eines 51-Jährigen erfasst. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen hatte der Autofahrer die Zweiradfahrerin übersehen. Diese kam zu Fall und wurde hierbei so sehr verletzt, dass sie durch die verständigten Rettungskräfte ins nächste Krankenhaus gebracht werden musste. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen. Den Autofahrer erwartet nunmehr eine Strafanzeige wegen Körperverletzung im Straßenverkehr. /ag

