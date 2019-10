Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, A5 - Unfall im Baustellenbereich

Neuried, A5 (ots)

Zwischen den Autobahnanschlussstellen Lahr und Offenburg kam es im Baustellenbereich in Fahrtrichtung Karlsruhe am Montag kurz vor 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Demnach hat ein 52-jähriger Citroen Fahrer beim Wiedereinscheren nach einem Überholvorgang den neben ihn fahrenden Mercedes Sprinter eines 29-Jährigen übersehen. Sowohl der Mercedes Fahrer als auch die Beifahrerin im Auto des mutmaßlichen Unfallverursachers wurden leicht verletzt. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden von ungefähr 15.000 Euro. Den 52-Jährigen erwartet nunmehr eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr. /ag

