Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Diebstahl aus Pkw

Gernsbach (ots)

Aus einem VW, welcher auf dem Waldparkplatz "Großer und Kleiner Lautenfelsen" abgestellt war, wurden am Montag zwischen 15:30 Uhr und 17:30 Uhr mehrere Wertsachen geklaut. Der oder die Täter schob-/en am Oldtimer ein defektes Fenster auf und konnte danach die Türverriegelung der Beifahrertür öffnen. Neben den Wertgegenständen wurden auch Bargeld und Papiere entwendet. Die Höhe des Diebstahlsschadens beträgt mehrere tausend Euro. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen übernommen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin keine Wertgegenstände im Auto zu belassen. /ag

