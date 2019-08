Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pkw- Aufbrecher beobachtet

Hamm-Heessen (ots)

Unbekannte versuchten am Samstag, 3. August, gegen 1 Uhr, einen Transporter an der Immanuel-Kant-Straße aufzubrechen. Ein Zeuge beobachtete, wie sich drei Unbekannte an der Fahrzeugtür zu schaffen machten. Als er sich ansprach, flüchteten sie mit einem schwarzen Fahrzeug. Ein Tatverdächtiger ist zirka 1,75 Meter groß, hat eine massige Statur und war schwarz gekleidet. Der zweite Unbekannte trug eine helle Jeanshose und ein schwarzes, langärmeliges Oberteil mit weißen Streifen. Erfolgreicher waren die Tatverdächtigen bei einem Transporter, der an der Straße Böckenhege abgestellt war. Sie brachen das Schloss auf und entwendeten Werkzeug. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

