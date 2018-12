POL-GT: Fußgänger bei Verkehrsunfall sehr schwer verletzt

Gütersloh (ots) - Steinhagen (AK) - Am Samstag, den 08.12.2018, gegen 00.07 Uhr, kam es an der Brockhagener Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Mann war mit seinem Seat in Richtung Ortsmitte unterwegs, als in Höhe Heidestraße ein 56-jähriger Fußgänger von rechts die Fahrbahn betrat. Der Fußgänger wurde frontal vom PKW erfasst und einige Meter weiter auf die Fahrbahn geschleudert. Nach Erstversorgung durch den Notarzt wurde der 56-jährige aus Herzebrock mit schwersten Verletzungen in ein Bielefelder Krankenhaus eingeliefert. Am PKW entstand 10.000 Euro Sachschaden, das Fahrzeug wurde zur weiteren Untersuchung durch einen Sachverständigen sichergestellt. Die Brockhagener Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme bis 04.30 Uhr komplett gesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell