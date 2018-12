POL-GT: Junge spricht zwei Neunjährige an

Gütersloh (ots) - Rietberg (CK) - Am Dienstagnachmittag (04.12., 15.45 Uhr) spielten zwei 9-jährige Mädchen in der Nähe eines Fahrradweges, der die Markenstraße kreuzt.

Hier näherte sich den beiden Mädchen ein etwa 12 bis 14 Jahre alter Junge auf seinem Fahrrad. Dieser sprach die Kinder in akzentfreiem Hochdeutsch auf unangemessene Weise an. Anschließend fuhr der Junge in Richtung Westerwieher Straße davon.

Der Junge wird wie folgt beschreiben:

Etwa 12 bis 14 Jahre, 1,50 bis 1,60 Zentimeter, normale Statur, kurze hellblonde Haare, grauer Kapuzenpullover mit dunkelgrauer Aufschrift, blaue Jeans, dunkelgrüne Sportschuhe mit weißer Sohle. Er war unterwegs mit einem silberfarbenen Mountainbike mit schwarzen Schutzblechen vorne und hinten. Auffällig war weiterhin ein so genannter "Hörnchenlenker".

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Hinweise zu dem Jungen geben?

Angaben dazu nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

