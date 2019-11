Polizei Bielefeld

POL-BI: Schlägergruppe verfolgt Bielefelder nach Kirmesbesuch

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - An der Radrennbahn attackierte eine Gruppe junger Männer am Samstag, den 02.11.2019, zwei Bielefelder und stahlen eine Jacke und ein Portemonnaie.

Die 28- und 29-Jahre alten Männer verließen gegen 03:30 Uhr die Kirmes über den Haupteingang an der Straße Auf dem langen Kampe. Dort fiel den Bielefeldern eine Gruppe von etwa acht jungen Männern auf, die im Eingangsbereich Werbeplakate zerrissen.

Sie gingen weiter in Richtung Ziegelstraße ohne die Männer anzusprechen. Diese folgten jedoch den beiden Bielefeldern und unterstellten ihnen, einem ihrer Freunde das Mobiltelefon gestohlen zu haben. Die beiden Männer versuchten einer Auseinandersetzung aus dem Weg zu gehen, wiesen die Anschuldigungen ab und gingen weiter die Straße entlang.

Kurz darauf, hinter der Kreuzung Ziegelstraße, suchte die Gruppe erneut das Gespräch. Dieses Mal sprachen sie den 29-Jährigen auf seine Hose an. Bevor er antworten konnte, griffen die Unbekannten seinen 28-jährigen Freund an. Sie schlugen ihm ins Gesicht und verlangten Bargeld von ihm. Dann entrissen sie ihm die Lederjacke und flüchteten damit in Richtung Meinolfstraße. In der Jacke befand sich das Portemonnaie des Bielefelders.

Laut Zeugenaussage war eine Person etwa 1,90 Meter groß, eine weitere trug einen hellgrauen Pullover. Einer der Männer trug eine weiße Basecap. Ein anderer trug einen weißen Pullover und darüber eine dunkle Weste. Alle acht Männer hatten ein südländisches Erscheinungsbild.

Hinweise zu der Tätergruppe nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521-5450 entgegen.

