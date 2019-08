Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Ukrainer mit gefälschten Dokumenten unterwegs

Görlitz (ots)

Am Montagmorgen, den 26. August 2019 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen aus Polen kommenden Fernreisebus an der Anschlussstelle Kodersdorf.

Zwei der Insassen wiesen sich zunächst mit ihren ukrainischen Reisepässen aus. Da die erfragten Reisepläne unglaubwürdig erschienen wurde nun das Gepäck des ukrainischen Pärchens kontrolliert. Prompt kamen zwei gefälschte rumänische Identitätskarten zum Vorschein.

Nun revidierte zunächst die 41-jährige Frau ihre davor gemachten Angaben und gab an, auf dem Weg nach Nürnberg zu sein, um dort in der Gastronomie zu arbeiten. Kurz darauf räumte auch der 45-jährige Mann ein in Franken arbeiten zu wollen.

Das Pärchen hatte sich die gefälschten Ausweise beschafft, um sich unter Vorspielen einer EU-Staatsangehörigkeit einen vermeintlich legalen Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt zu verschaffen.

Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen wird den Beiden das Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen und ein Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz vorgeworfen.

Im Anschluss wurde den Ukrainern das Reiserecht aberkannt und ein Einreiseverbot bis August 2023 verhängt. Inzwischen erfolgte die Zurückschiebung des Pärchens in die Republik Polen.

